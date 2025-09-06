Sábado – Pense por si

06 de setembro de 2025 às 14:52

Artista de rua preenche fissuras de Paris com mosaicos coloridos

Nas calçadas e fachadas de Paris o artista urbano, conhecido como Ememem, transforma, durante a noite, fissuras e buracos em vibrantes mosaicos geométricos.

