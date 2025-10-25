Sábado – Pense por si

25 de outubro de 2025 às 14:23Associated Press

Artista cria criaturas fantásticas a partir de lixo reciclado

Uma artista transformou resíduos domésticos e materiais descartados em esculturas de criaturas fantásticas, revelando a criatividade no reaproveitamento de objetos. A iniciativa destaca a importância da economia circular e da arte como meio de sensibilização ambiental.

