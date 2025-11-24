Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
24 de novembro de 2025 às 13:31

Artefactos com mais de 300 anos recuperados de navio espanhol naufragado na Colômbia

Um canhão, três moedas e duas chávenas de porcelana completas estavam entre os objetos que cientistas colombianos recuperaram das profundezas do Mar das Caraíbas, onde o galeão San José naufragou em 1708, após ser atacado por uma frota inglesa.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)