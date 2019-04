A carregar o vídeo ...

Bruno Paixão tem recebido várias mensagens com ameaças por parte de sócios e simpatizantes do FC Porto. O árbitro já apresentou queixa no DIAP.

Árbitro Bruno Paixão alvo de ameaças por parte de adeptos do FC Porto











