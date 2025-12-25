Sábado – Pense por si

25 de dezembro de 2025

Tempestade forte atinge o sul da Califórnia e causa cheias repentinas

Uma tempestade intensa atingiu o sul da Califórnia, trazendo chuvas fortes e provocando inundações súbitas em várias áreas. Aa autoridades emitiram avisos e alertas enquanto equipas de emergência responderam a estradas alagadas e outras situações relacionadas com o mau tempo.

