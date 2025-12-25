Sábado – Pense por si

25 de dezembro de 2025 às 19:50

Polícia nacional do Perú desfila nas ruas de Lima em traje de Natal

A Polícia Nacional do Perú conduziu uma paragem de Natal pelas ruas de Lima na véspera da quadra, com agentes a desfilar em uniformes festivos e a interagir com a população. A iniciativa visou fortalecer o espírito comunitário e celebrar a época festiva junto dos cidadãos.

