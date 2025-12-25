Sábado – Pense por si

25 de dezembro de 2025 às 21:45

Família real britânica chega a Sandringham para missa de Natal

Membros da família real do Reino Unido reuniram-se na propriedade de Sandringham para assistir à tradicional missa de Natal. A cerimónia anual é um momento destacado das celebrações natalícias para a monarquia e atrai a atenção pública tanto no país como no estrangeiro.

