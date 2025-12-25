Sábado – Pense por si

25 de dezembro de 2025 às 20:12

Pais Natais surfam nas praias da Florida em tradição de Natal

Surfistas vestidos de Pai Natal juntaram-se nas praias da Florida para manter viva uma tradição natalícia que já se repete há vários anos. O evento reúne praticantes e curiosos, combinando o espírito de Natal com o surf e atraindo centenas de pessoas à beira-mar.

