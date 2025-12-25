Sábado – Pense por si

25 de dezembro de 2025

Cristãos iraquianos celebram missa de Natal com apelos à paz

Em Bagdade, cristãos iraquianos reuniram-se para a missa de Natal, marcando a quadra com orações e esperança por paz e estabilidade no país. A cerimónia juntou fiéis e comunidades locais num momento de reflexão e união em plena capital do Iraque.

