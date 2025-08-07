Sábado – Pense por si

07 de agosto de 2025 às 21:44

Apple anuncia investimento extra de 100 mil milhões de dólares nos EUA

CEO da Apple, Tim Cook, ao lado de Trump na Casa Branca, prometeu, esta quinta-feira, um investimento extra de 100 mil milhões de dólares, elevando o investimento total da Apple nos EUA para 600 mil milhões de dólares nos próximos quatro anos.

