23 de outubro de 2025 às 13:31

“Apoiaremos a Ucrânia durante o tempo que for necessário”: António Costa anuncia novo pacote de sanções à Rússia

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, anunciou, esta quinta-feira, o 19.º pacote de sanções à Rússia. Ao lado de Costa, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, admitiu ser possível um cessar-fogo, mas que é necessário intensificar a pressão sobre a Rússia.

