08 de setembro de 2025 às 15:37Associated Press

Apoiantes de Bolsonaro saem à rua antes de ser conhecida a sentença no caso da tentativa de golpe de Estado

Milhares de apoiantes do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro saíram à rua, este domingo, Dia da Independência do Brasil, para protestar contra Supremo Tribunal Federal antes do início da última semana de julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

