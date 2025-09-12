Sábado – Pense por si

12 de setembro de 2025 às 17:55

“Apanhámo-lo”: Governador do Utah explica como chegaram ao suspeito do assassinato de Charlie Kirk

As autoridades identificaram Tyler Robinson, um jovem de 22 anos do Utah, como o suspeito de ter assassinado Charlie Kirk.

