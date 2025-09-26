Sábado – Pense por si

26 de setembro de 2025 às 21:30

Apagão deixa Grand Central Station de Nova Iorque às escuras

Uma queda de tensão provocou um apagão de cerca de uma hora na Grand Central Station, em Nova Iorque, EUA, na manhã desta quinta-feira. Apesar da falta de luz, os serviços de comboio não foram afetados, segundo as autoridades.

