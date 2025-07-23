Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
23 de julho de 2025 às 07:19

"Ao meu amigo Rui Costa, desejo-lhe o melhor": Presidente da FIFA fala sobre o 'Benfica District'

Face ao novo projeto apresentado, Gianni Infantino parabenizou o clube pela "coragem" e "forma inovadora" que "sempre estiveram no ADN" do Benfica.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)