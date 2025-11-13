Sábado – Pense por si

13 de novembro de 2025 às 22:56

António José Seguro "foi quem acordou com Passos Coelho os orçamentos da troika", diz Catarina Martins ao garantir que não irá desistir da candidatura

Declarações surgiram em entrevista ao NOW.

