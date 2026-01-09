Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de janeiro de 2026 às 15:16

António José Seguro defende que o Governo tem de "parar de correr atrás do prejuízo"

O candidato presidencial apoiado pelo PS destaca a necessidade de organizar e planear o socorro em Portugal para evitar mais mortes.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)