Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
21 de janeiro de 2026 às 13:37

António Costa sobre os EUA: “União Europeia não cederá à coação”

O presidente do Conselho Europeu considera que “os desafios geopolíticos que a Europa enfrenta parecem, por vezes, avassaladores [...], mas a UE sairá desta situação mais forte, mais resiliente e mais soberana”.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h