29 de janeiro de 2026 às 19:43

António Costa reúne-se com líderes do Vietname em Hanói

O presidente do Conselho Europeu reuniu-se, esta quinta-feira, com os principais líderes vietnamitas, numa visita oficial a Hanói destinada a aprofundar as relações políticas e económicas entre a União Europeia e o Vietname.

