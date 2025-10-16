Sábado – Pense por si

16 de outubro de 2025 às 17:08

Anitta brilha com vestido que já tinha usado e deixa apelo

A cantora Anitta marcou presença numa gala com um vestido que já tinha usado em público anteriormente e apelou a que se “compre menos e reutilize mais”.

