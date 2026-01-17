Sábado – Pense por si

17 de janeiro de 2026 às 12:50

Repórter Sábado: Lesados de megaburla em Palmela pedem que Remax Portugal assuma responsabilidades

É uma megaburla na venda de moradias em Palmela. O escândalo envolve um construtor que deixou um buraco de 27 milhões e várias imobiliárias, entre as quais uma das mais conhecidas do país. Hoje é o segundo episódio, uma reportagem para ver esta noite, no NOW.

