Sábado

17 de janeiro de 2026 às 13:30

Forças armadas dos EUA visitam zona contestada no norte da Síria

Militares dos Estados Unidos realizaram uma visita a uma área do norte da Síria controlada por forças curdas, numa demonstração de apoio contínuo às tropas locais enfrentando grupos extremistas e outras milícias.

