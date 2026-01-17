Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
17 de janeiro de 2026 às 14:30

Orcas encantam junto a Seattle

Um grupo de orcas foi observado perto da costa de Seattle a realizar acrobacias impressionantes, incluindo saltos e batidas de cauda na água, num espectáculo natural que atraiu a atenção de observadores e amantes da vida marinha.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30