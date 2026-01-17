Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
17 de janeiro de 2026 às 15:30

Cavalos saltam por entre chamas durante ritual em honra de Santo António em Ávila

Na cidade espanhola de Ávila, cavaleiros e os seus animais participaram num ritual tradicional, no qual os cavalos saltaram por entre pequenas chamas acesas no percurso. A cerimónia, de raízes históricas e culturais profundas, celebra a proteção dos animais e atrai habitantes e visitantes interessados nas tradições locais.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)