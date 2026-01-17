Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
17 de janeiro de 2026 às 15:38

'Operação Harry Potter': "Pessoas esquecem alertas e continuam a tomar esteroides"

Pedro Roque, que trabalhou com a equipa de hóquei em patins, é um dos suspeitos da Operação Harry Potter, que deteve quatro pessoas em flagrante delito. O grande repórter do NOW Carlos Rodrigues Lima explicou que os suspeitos desenvolviam numa clínica de fisioterapia, num solário e num ginásio. O ginásio pertenceria a António Guerreiro, um treinador conhecido no mundo do culturismo, mas a clínica será do antigo fisioterapeuta do Sporting, Pedro Roque.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h