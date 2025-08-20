Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
20 de agosto de 2025 às 07:26

André Ventura diz que a ministra da Administração Interna deve ir embora: "Isto é arrogância"

Na sequência das últimas declarações de Maria Lúcia Amaral, o líder do Chega sugeriu que o Executivo "deixe outros governar".

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)