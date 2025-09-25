Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
25 de setembro de 2025 às 08:23

André Ventura critica Governo por falta de atuação na Saúde e não negociar com Chega na alteração à lei da imigração

Em resposta, Luís Montenegro disse que “é fácil chegar à conclusão que a capacidade da administração pública não é suficiente”, mas defendeu que estão a ser tomadas medidas para aumentar os incentivos para o recrutamento e a manutenção de médicos no Serviço Nacional de Saúde.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.