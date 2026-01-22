Sábado – Pense por si

22 de janeiro de 2026 às 19:54

André Pinotes Baptista defende que apoio a Seguro não é apoio ao PS e Núncio garante que não apoia "nenhum candidato"

"Se me dessem um boletim com André Ventura e Marques Mendes, eu votaria Marques Mendes. Se me dessem um boletim com João Cotrim de Figueiredo e André Ventura, eu votaria também em João Cotrim de Figueiredo", garantiu o socialista André Pinotes Baptista. Já Paulo Núncio, do CDS-PP, defende: "Nunca votei num candidato presidencial de esquerda no passado. Não vou votar num candidato presidencial de esquerda nestas eleições".

