15:38

Anastasia e Anton casaram-se nos escombros de Kharkiv

No domingo Anastasia e Anton celebraram o seu amor como se não existisse guerra, no meio de uma cidade destruída pelos bombardeamentos russos. Ambos trabalham num centro de apoio humanitário e distribuem medicamentos a quem necessita e no casamento, que ocorreu numa estação de metro, estiveram presentes os colegas do casal e todos aqueles que vivem abrigados na estação de metro de Kharkiv.