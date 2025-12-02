Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
02 de dezembro de 2025 às 22:33

Alemanha cria unidade policial federal de defesa contra drones

O governo alemão anunciou a criação de uma nova unidade da polícia federal dedicada a neutralizar drones, para prevenir ameaças à segurança pública, infraestruturas críticas e intervenção em situações de emergência. A medida visa responder ao uso crescente de drones em atividades ilícitas ou perigosas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)