27 de julho de 2025 às 17:10

Albânia: incêndios devastam florestas e ameaçam casas em plena vaga de calor

Mais de mil operacionais estão no terreno, com apoio aéreo internacional, incluindo meios da Hungria, Croácia e Itália, a combater os incêndios florestais que estão a devastar a Albânia, alimentados por temperaturas extremas e com suspeitas de fogo posto.

