21 de julho de 2025 às 11:26

Agente da patrulha de fronteiras fora de serviço baleado em parque de Manhattan

Um agente da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA, que estava fora de serviço, foi baleado num parque de Manhattan, no sábado. As autoridades suspeitam que se tenha tratado de uma tentativa de roubo mal sucedida. O agente, de 42 anos, encontra-se estável.

