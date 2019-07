A carregar o vídeo ...

Um avião ultraleve teve de realizar uma aterragem de emergência este sábado de manhã, em Vale Benfeito, Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, depois do pito ter sofrido uma indisposição. As autoridades ainda não conseguiram conseguir localizar a aeronove porque o GPS da mesma ficou destruído. Foi o próprio piloto que foi ter com a equipa de socorro. Com ferimentos ligeiros, o homem foi transportado para o Hospital de Macedo de Cavaleiros.

15:55

Aeronave faz aterragem de emergência em Macedo de Cavaleiros Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.