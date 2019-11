A carregar o vídeo ...

Os adeptos do Malmo, clube de formação do Ibrahimovic, ficaram furiosos depois da estrela sueca ter anunciado que ia comprar parte do clube rival, o Hammarby, e vandalizaram a estátua do jogador à porta do estádio.

12:55

Adeptos na Suécia pegam fogo e vandalizam estátua de Ibrahimovic Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.