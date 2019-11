A carregar o vídeo ...

Vieram a Portugal para acompanhar os clubes nos jogos com V. Guimarães e Sp. Braga mas já provocaram desacatos na noite do Porto. Adeptos dos dois clubes envolveram-se em cenas de pancadaria e fizeram estragos no Adega Sports Bar.

Adeptos de Wolverhampton e Standard Liège provocam distúrbios no Porto











