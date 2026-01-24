Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
24 de janeiro de 2026 às 17:22

Acidente com camião-cisterna provoca grande incêndio no Quénia. Pelo menos uma pessoa morreu

Um camião-cisterna colidiu com um camião na capital do Quénia neste sábado, lançando uma enorme nuvem de fumo no ar, um dos motoristas envolvidos na colisão morreu.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)