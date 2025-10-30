Sábado – Pense por si

30 de outubro de 2025 às 19:41Now

“Absolutamente inconcebível”: Raul Vaz critica RTP, SIC e TVI por exigirem exclusividade aos candidatos presidenciais nos debates televisivos

No NOW, o jornalista Raul Vaz defendeu que, se fosse o Almirante Henrique Gouveia e Melo, não participava nos debates. “A tomada de decisão dos três canais é, na minha opinião, altamente questionável”, acrescentou.

