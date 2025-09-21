Sábado – Pense por si

21 de setembro de 2025

Abertura das urnas para o referendo constitucional na Guiné

As urnas abriram às 7h00 deste domingo. Estas eleições abrem o caminho para o regresso ao regime civil, quatro anos após o ex-presidente Alpha Condé ter sido deposto e os militares terem assumido o poder.

