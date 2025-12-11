Sábado – Pense por si

11 de dezembro de 2025 às 14:18

“A Venezuela será livre”: María Corina Machado fala pela primeira vez 11 meses após fugir ao regime de Maduro

A vencedora do prémio Nobel da Paz, María Corina Machado, esteve 11 meses escondida após uma fuga arriscada da Venezuela. A líder da oposição venezuelana falou publicamente pela primeira vez, esta quinta-feira, em Oslo, ao lado do primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Store.

