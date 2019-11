A carregar o vídeo ...

Com a Juventus empatada em Moscovo com o Lokomotiv - acabaria por vencer por 2-1 -, Maurizio Sarri tirou Cristiano Ronaldo aos 82'. O internacional português e o técnico trocaram algumas palavras no momento da saída do avançado.

A troca de palavras entre Sarri e Cristiano Ronaldo após inesperada substituição











