Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
08 de novembro de 2025 às 13:18

“A relação económica entre o Canadá e os EUA chegou ao fim”: primeiro-ministro canadiano anuncia nova estratégia comercial

Mark Carney, primeiro-ministro canadiano, declarou o fim de décadas de proximidade económica do Canadá com os EUA, face às novas tarifas norte-americanas impostas às exportações do país.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h