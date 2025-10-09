Sábado – Pense por si

09 de outubro de 2025 às 17:50

A nota e o sussurro ao ouvido de Trump que antecederam o anúncio de cessar-fogo em Gaza

O presidente dos EUA estava num encontro com influenciadores conservadores a discutir o tema dos Antifa, quando o secretário de Estado Marco Rubio que lhe passou uma nota que dizia: “Precisa de aprovar em breve uma publicação no Truth Social para ser o primeiro a anunciar o acordo”.

