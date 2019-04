A carregar o vídeo ...

A tragédia bateu à porta de David Veiga, jogador dos juniores do Sp. Braga. A mãe do atleta perdeu a vida num acidente de viação quando viajava para o Seixal para assistir ao jogo do filho frente ao Benfica. Este domingo, os minhotos publicaram um vídeo nas redes sociais de homenagem a David Veiga.

A mensagem do Sp. Braga para o jogador que perdeu a mãe: "Um guerreiro nunca caminhará sozinho"











