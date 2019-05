A carregar o vídeo ...

Afonso, filho do médio do Benfica, deixou uma mensagem ao pai no final da vitória das "águias" frente ao Rio Ave, no qual Pizzi marcou o último golo dos encarnados. "Força pai, és um campeão. Marca golos e no final faz assim...", fazendo referência ao festejo característico de Pizzi.

