Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
07 de agosto de 2025 às 10:53

A chegada da urna de Jorge Costa à Igreja de Cristo Rei

Funeral do antigo capitão do FC Porto decorre esta quinta-feira na Igreja de Cristo Rei, no Porto, pelas 10h30.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)