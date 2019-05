A carregar o vídeo ...

"You'll never walk alone", cantaram os adeptos do Liverpool, que ganhou ao Barcelona e regressou à final da Liga dos Campeão. Foi uma reviravolta emocionante.

16:27

A arrepiante celebração do Liverpool, finalista da Champions Partilhar











