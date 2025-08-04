Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
04 de agosto de 2025 às 19:02

80 anos depois, vítimas ainda sofrem: Hiroshima assinala aniversário da primeira bomba atómica

A busca pelos restos mortais dos desaparecidos da bomba atómica continua. Foi a 6 de agosto que o avião B-29 Enola Gay da Força Aérea dos EUA largou o 'Little Boy', a primeira bomba nuclear lançada contra um alvo inimigo.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)