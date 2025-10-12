Sábado – Pense por si

12 de outubro de 2025 às 14:32

28 mortos em cheias provocadas por forte chuva torrencial no México

Chuva causou inundações e deslizamentos de terra, em várias regiões do México. Milhares de casas e infraestruturas ficaram destruídas, e o governo mobilizou quase nove mil militares para ajudar as populações afetadas.

