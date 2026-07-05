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05 de julho de 2026 às 12:20

Este é o ponto de situação dos incêndios em Portugal

O incêndio em Vouzela continua a ser o mais preocupante. Vários distritos estão hoje sob aviso vermelho devido ao calor.

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