26 de janeiro de 2026 às 11:43

Repórter Sábado | Advogado suspeito de arrombar casas vazias para as colocar no mercado e burlar inquilinos

Um advogado é suspeito de arrombar casas vazias para as colocar no mercado do arrendamento e assim burlar os inquilinos. Estão em causa moradias e apartamentos situados no empreendimento Palmela Village, no concelho de Palmela. Os proprietários são cidadãos estrangeiros, que passam largas temporadas fora de Portugal e que, muitas vezes, não chegam sequer a aperceber-se deste esquema fraudulento.

